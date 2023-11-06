Perinçek’ten şok Özgür Özel iddiası: Kazanan ne o, ne de İmamoğlu asıl kazanan Patrikhane

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile ilgili şok iddialarda bulundu. Perinçek, kazananın aslında ne Özel ne de Ekrem İmamoğlu olmadığını, kazananın Patrikhane olduğunu savundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı üyeleriyle Konak ilçesindeki otelde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile ilgili şok iddialarda bulundu. Perinçek, kazananın aslında ne Özel ne de Ekrem İmamoğlu olmadığını, kazananın Patrikhane olduğunu savundu.

“ASIL KAZANAN PATRİKHANE”

Perinçek “Kazanan aday, bir kimliğe sahip değil onun arkasında Ekrem İmamoğlu’nun, İmamoğlu’nun arkasında da Amerika Birleşik Devletleri’nin, İstanbul’daki patrikhanenin ve dünyanın finans merkezlerinin bulunduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

FETÖ, PKK, HDP, YEŞİL SOL…

AA’nın geçtiği haberde Perinçek iddialarını şöyle sürdürdü: “Ve onu alkışlayanların, onunla beraber olanların da Türkiye’deki bölücü güçler FETÖ ve PKK’nın yasal örgütleri olan HDP ve Yeşil Sol Parti, vesaire olduğunu biliyoruz. Ekrem İmamoğlu kazandı. Kaybeden Amerika için eskimiş bir yöneticiydi. O da Amerika’ya sadakat gösterdi. Bu, çok acıdır. Atatürk’ün kurduğu partinin, devrim partisinin Türkiye’de 1919’larda Sivas Kongresi’nde, Kurtuluş Savaşı ateşi içinde kurulmuş bir partinin tamamen Amerikancı adayların rekabetine sahne olması ve bir Amerikan dostundan başka bir Amerikan dostunun eline geçmesi, tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından olduğu gibi hepimiz için de son derece üzücüdür.”

https://www.gazeteilksayfa.com/perincekten-sok-ozgur-ozel-iddiasi-kazanan-ne-o-ne-de-imamoglu-asil-kazanan-214353h.htm