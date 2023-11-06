Kudüs’te aşırılık yanlısı yerleşimciler Ermeni mülküne zorla girdi

Bir grup aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimci, Kudüs’teki Ermeni Bahçelerine girerek mülkiyet hakkı iddiasında bulundu

5 Kasım günü saat 15.00 civarında bir grup İsrailli aşırılık yanlısı yerleşimci, silahlı biçimde Ermeni toplumuna ait araziye girdi.

Söz konusu arazinin kullanım hakkı Kudüs Ermeni Patrikliği tarafından bir şirkete kiralanmış, tepkiler üzerine Patriklik anlaşmayı feshetmişti.

Şirketin temsilcileri Danny Rothman ve George Warwar, yaklaşık 15 silahlı yerleşimci ile araziye gelerek mülkiyet hakkı iddiasında bulundu ve Ermenilerin çıkarılmasını talep etti. Yerleşimciler de Ermenilerin hepsinin “Mesih geldiğinde öleceğini” ilan ettiler.

Ermeni toplumu araziden çıkmayı reddetti.

Kudüs Ermeni Patriği Başpiskopos Nurhan Manukyan da olay yerine gelerek rahip ve piskoposların yanı sıra Kudüs Ermeni cemaatinin yanında yer aldı. 200 kişilik bir grup arazide nöbet tuttu.

Taraflar Patrikliğin anlaşmaya dair fesih yazısına bir yanıt gelene kadar araziyi boşaltma ve herhangi bir eylemde bulunmama konusunda anlaştı.

Geçtiğimiz hafta Kudüs Ermeni Patrikliği, Xana Gardens şirketine 26 Ekim 2023 tarihinde bir mektup gönderildiğini ve anlaşmanın iptalini Xana Gardens’a bildirdiğini duyurmuştu.

Daha önce Ermeni Patrikhanesi tarafından söz konusu arazinin %25’inin 99 yıllığına devredilmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma Kudüs Ermeni toplumu içinde büyük tepki yaratmıştı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos