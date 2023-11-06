Kim Kardashian mücevher markası ile iş birliğine imza attı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim Kardashian kurucusu olduğu Skim markası için kamera karşısına geçti. Skims ile mücevher markası Swarovki’nin gösterişli iş birliği sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian hem Skims markası hem de lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Skims dlı vücut şekillendirici korse markasının sahibi olan Kardashian, mücevher markası Swarovski ile güçlerini birleştirdi.

Swarovski taşlarıyla süslenen kıyafetler ve yine Swarovski imzası taşıan vücut mücevherleri son dönemin en dikkat çeken tasarımları oldu.

43 yaşındaki Kardashian “Yaratıcılığı kutlamak ve günlük giyime biraz daha ihtişam katmak istedik” ifadelerini kullandı.

The Swarovski x SKIMS adlı koleksiyon 2 Kasım’da New York’ta satışa çıkacak.

Mert Alaş’ın çektiği kampanyada farklı beden tipleri ön plana çıkıyor.

https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/moda-ve-guzellik/kim-kardashian-mucevher-markasi-ile-is-birligine-imza-atti,fgpxCO6RBki_mwkIDcIdjA/tpFuBarCzEKXasADfgbMMg