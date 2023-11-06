Artun Asaduroğlu kalabalık bir törenle toprağa verildi

Artun Asaduroğlu’nun 35 yaşında vefat etmesi Ermeni toplumunda üzüntü yarattı. Asaduroğlu bugün (6 Kasım) kalabalık bir törenle toprağa verildi.

Artun Asaduroğlu 2 Kasım Perşembe günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Asaduroğlu’nun genç yaşta vefatı Ermeni toplumunda üzüntü yarattı.

Asaduroğlu için bugün (6 Kasım) Feriköy Surp Vartananats Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Patrik Maşalyan’ın da hazır bulunduğu törene geniş bir kalabalık katıldı.

Artun Asaduroğlu’nun naaşı daha sonra Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Varujan Asaduroğlu ve Anuş Asaduroğlu’nun oğlu olan Artun Asaduroğlu, Notre Dame de Sion Lisesi’ni ve Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirmişti. Asaduroğlu, Ermeni toplumunda pek çok kurumda da gönüllü faaliyetler yürütmüştü.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29395/artun-asaduroglu-kalabalik-bir-torenle-topraga-verildi