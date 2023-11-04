Ali Erbaş’a Yahudi cemaati şoku!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da, Bahariye Mevlevihanesi’nde Türkiye’deki dini cemaat ve vakıf temsilcileriyle “Filistin İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi. Toplantıya Yahudi cemaatinden katılan olmadı. Oysa dinlerarası organizasyonlarda Hahambaşı baş köşede yer alıyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da, Bahariye Mevlevihanesi’nde Türkiye’deki dini cemaat ve vakıf temsilcileriyle “Filistin İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi.

Gazze’de akan kan ve gözyaşına hep birlikte engel olmanın her şeyden önce vicdanın bir gereği olduğunu belirten Erbaş, “Mabetlere, hastanelere saldıranların karşısında durmak, temel ahlakın bir gereğidir. Farklılıklarımız, Gazze için beraber çaba harcamaya hiçbir şekilde engel değildir. Nitekim vicdan, ahlak ve hukuk, insanın ve insanlığın en güçlü ortak değerleridir” görüşünü paylaştı.

Toplantıya Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Genel Vekili Kıdemli Başrahip Vartan Kirakos, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Ortodoks Metropoliti Papaz Mihail Töre, Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek, Süryani Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üçkardeş, Süryani Ortodoks Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Gürcü Katolik Cemaati Vakfı Temsilcisi Konstantin Kalangos, Azınlık Cemaat Vakıfları 1. ve 2. Dönem Temsilcisi Laki Vingas da katıldı.

Toplantıya Yahudi cemaatinden kimsenin katılmaması “Diyanet’in, dolayısıyla hükümetin dinler arası diyalog projesi”nin çöküşü olarak yorumlandı.

https://www.yenimesaj.com.tr/ali-erbasa-yahudi-cemaati-soku-H1505261.htm