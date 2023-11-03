Komşu Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem: Atina’dan da hissedildi

Komşu Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı başkent Atina’dan da hissedildi.

Artı Gerçek – Komşu Yunanistan şiddetli bir depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) yapılan açıklamada depremin 5.4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Atina’da da hissedilen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

https://artigercek.com/dunya/komsu-yunanistanda-5-2-buyuklugunde-deprem-atinadan-da-hissedildi-271504h