Ermeni satranççı, Azerbaycanlı Büyük Usta Nijat Abbasov’u yendi

“FIDE Grand Swiss” turnuvasının 8. turu tamamlandı. Ermeni satranççı Şant Sargsyan, siyah taşlarla Azerbaycanlı Büyük Usta Nijat Abbasov’u yendi.

Manuel Petrosyan, Gabriel Sargsyan, Hrant Melkumyan ve Hayk Martirosyan’ın maçları berabere sonuçlandı.

8’inci turun ardından Samvel Ter-Sahakyan, Şant Sargsyan ve Manuel Petrosyan her biri 4.5 puan, Hrant Melkumyan ve Gabriel Sargsyan ise 4 puan, Hayk Martirosyan 3.5 puan elde ettiler.

Kadınlar turnuvasında Elina Danielyan ve Mariam Mkrtchyan her biri 3 puan elde etti.

Ermenistan Satranç Federasyonu, turnuvanın sonuna 3 tur kaldığını bildiriyor.

ERMENİ HABER AJANSI