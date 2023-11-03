Dendi: ABD, İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırılarına İzin Veriyor Ve Güvenlik Konseyi’nin Sorumluluklarını Üstlenmesini Engelliyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEW YORK 03 KASIM 2023( SANA) – Birleşmiş Milletler Suriye Daimi Temsilciliği Maslahatgüzar Vekili El Hakem Dendi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumla ilgili olarak Güvenlik Konseyi’nin karşı karşıya olduğu felç durumunun, Amerika Birleşik Devletleri’nin Konsey’in uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu üstlenmesini engellemesinin ve “İsrail”e Gazze Şeridi’ne yönelik vahşi saldırganlığını sürdürme izni verme konusundaki ısrarının sonucu olduğunu doğruladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısına ilişkin acil Genel Kurul toplantısında Dendi, İsrail’in Filistin halkına ve Gazze Şeridi sakinlerine karşı tanık olduğumuz acımasız uygulamalarının, İsrail işgalinin sistematik etnik temizlik politikası ve Filistin halkının başkenti Kudüs’le bağımsız bir devlet kurma hayalinin öldürülmesi bağlamında gerçekleştiğini açıkladı.

Dendi ayrıca, devam eden barbarca saldırganlık, zorla yerinden etme ve Filistinlilere yönelik tutuklama eylemlerinin bir sonucu olarak Filistin halkının çektiği acıların tüm sorumluluğunu İsrail işgalinin taşıdığını vurguladı.

Dendi, bazı Batılı ülkelerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’e, Filistin topraklarında süregelen işgaline son vermesini ve uluslararası hukuka saygı göstermesini talep eden yüzlerce BM kararını onlarca yıldır ihlal etmesi nedeniyle cezadan koruma sağladığına dikkat çekerek, bu durum, “İsrail”i, El Ahly Baptist Hastanesi, Saint Priverius Kilisesi ve UNRWA okullarının hedef alınması da dahil olmak üzere Filistinlilere karşı en iğrenç suçları ve terör eylemlerini işlemeye ve Cebaliya kampına yönelik suç niteliğindeki bombalama eylemlerini gerçekleştirmeye teşvik etti.

Dendi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı devam eden barbar saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığını ve on binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan işgalin suçlarını örtbas etmeye yönelik her türlü girişimi kınadığını yineleyerek, bu saldırının derhal durdurulması ve Gazze’deki 2,5 milyondan fazla Filistinliye gıda, ilaç ve yakıt gibi insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

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