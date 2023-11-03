Azerbaycan ve Türkiye Yerevan’daki Dünya Sambo Şampiyonasına katılmayacak

Azerbaycan ve Türkiye, Yerevan’da düzenlenecek Dünya Sambo Şampiyonasına katılmayacak. Bu bilgiyi Ermenistan Sambo Federasyonu Başkanı Mikayel Hayrapetyan iletti.

Onun sözlerine göre, yarışmaya katılım başvurularını 70’ten fazla ülkenin temsilcileri yapmıştır. Turnuvaya 500’den fazla sporcu ve 2.500’den fazla misafirin katılması beklenmektedir.

Ermeni sambo sporcuları, 25 Ekim’den itibaren “Olimpavan” spor kompleksinde şampiyonaya hazırlanmaktadır ve ilk performansları 10 Kasım’da planlanmıştır. Dünya sambo şampiyonası, 10-12 Kasım tarihlerinde Yerevan’da gerçekleşecektir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/03/Azerbaycan-Türkiye-Yerevan-Dünya-Sambo-Şampiyonası/260801