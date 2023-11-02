Yunanistan’dan, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen insanlar için Ermenistan’a insani yardım

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Evangelos Tournakis, Yunanistan’ın, Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen insanlar için Ermenistan’a insani yardım gönderdiğini belirtti.

Özellikle Yunan tarafının bugün Ermeni hükümetine 4 ton insani yardım malzemesi tahsis ettiğini bildirdi. İnsani krizden zarar gören Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen kişilere psikolojik destek sağlayacak psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan özel uzman bir grup da Yerevan’a geldi.

Yunan büyükelçi şunları kaydetti:

“Yunanistan, Ermenistan’ın yanında olduğunu bugün bir kez daha kanıtladı. Bu fırsatı değerlendirerek Yunanistan’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini de belirtmek isterim.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/02/Yunanistan-Dağlık-Karabağ-Ermenistan/260737