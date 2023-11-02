 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yunanistan’dan, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen insanlar için Ermenistan’a insani yardım

2023-11-02

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Evangelos Tournakis, Yunanistan’ın, Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen insanlar için Ermenistan’a insani yardım gönderdiğini belirtti.

Özellikle Yunan tarafının bugün Ermeni hükümetine 4 ton insani yardım malzemesi tahsis ettiğini bildirdi. İnsani krizden zarar gören Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen kişilere psikolojik destek sağlayacak psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan özel uzman bir grup da Yerevan’a geldi.

Yunan büyükelçi şunları kaydetti:

“Yunanistan, Ermenistan’ın yanında olduğunu bugün bir kez daha kanıtladı. Bu fırsatı değerlendirerek Yunanistan’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini de belirtmek isterim.” 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/02/Yunanistan-Dağlık-Karabağ-Ermenistan/260737

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın