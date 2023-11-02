Van’da tarihi 7 kilise bakımsızlıktan yıkılmak üzere

Mülkiyeti şahıslara ait olan ‘Yedi Kilise’ olarak da bilinen Varagavank Ermeni manastırı, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı’nın güney yamacında yer alan ve restorasyon için kilisenin sahibine ulaşmaya çalışan Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kilisenin tap tescili şahıslara ait olduğu bilgisine ulaştı. 2012 yılında ilçeye bağlı Bakraçlı Mahallesi’nde bulunan ve “Yedi Kilise” olarak anılan kilisenin restorasyon işlemleri tapuya takılmıştı. Bu sırada kilisenin bulunduğu mahallenin sahibi olan Hüsamettin Altaylı adlı vatandaşın varisleri aranmaya başlandı. Aradan geçen 13 yıla rağmen bir çalışmanın yapılmadığı kilise ise günümüzde çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

“YAĞIŞLARDAN DOLAYI BURASI ÇÖKME TEHLİKESİ ALTINDA”

Çok turist buraya gelmeye başladı

Kilisenin restore edilmesi için varislerin muvafakat vermesi gerektiğini dile getiren Çoban, “Ben burayı korumaya devam ediyorum. Bu yıl çok yağışlı geçiyor ve çatlaklar oluşmaya başladı. Taşlar yerinden çıkıyor. Çok turist buraya gelmeye başladı. Ancak tehlikeden dolayı içeri girmelerine izin veremiyorum. Buranın bir an önce restore edilmesi gerekiyor. Akdamar gibi restore edilirse turizm için de faydalı olur” dedi.

https://www.vanekspres.com.tr/gundem/vanda-tarihi-7-kilise-bakimsizliktan-yikilmak-uzere-h29021.html