Antakya Patrikhanesi’nin Kutsal Sinod’u Önemli Kararlara İmza Attı

Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna’nın önderliğinde ve Kutsal Antakya Patrikhanesi’nin Metropolitlerinin iştiraki ile 16-21 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan Kutsal Sinod çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık bir hafta süren Kutsal Sinod toplantılarında önemli kararlar alındı.

Antakya ve Tüm Doğu Patrikhanesi, bir kez daha Kutsal Sinod Toplantılarına ev sahipliği yaptı. Patrik 10. Yuhanna’nın önderliğinde, Antakya Patrikhanesi’nin Metropolitleri ile gerçekleştirilen toplantılarda oldukça önemli kararların altına imzalar atıldı.

Alınan Kararlar Kamuoyuna Duyuruldu

Patrikhanenin Kutsal Sinod’u, 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda Şehit Pederler Nikola ve Habib Hişşi’yi Şehit Azizler olarak ilan etti.

Patrik Hazretleri 10. Yuhanna başta olmak üzere Metropolitler ve Lübnan ve Suriye’den gelen Pederler, Rahipler, Rahibeler ve Mümin Cemaatin katılımı ile Lübnan Balamand Manastırı Meryem Ana Kilisesinde Azizler Nikola ve Habib Hişşi’nin Aziz İlan edilmelerinden sonra şefaatlerini dilemek için İlk Şükür Duası gerçekleştirildi.

Metropolit ve Episkopos Atamaları

Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna’nın önderliğinde toplantılarına devam eden Kutsal Sinod’un 20 Ekim 2023 tarihindeki oturumunda da yeni Metropolitlerin görevlendirilmesi gerçekleştirildi.

Kutsal Sinod; Basra, Horan ve Cebel El Arab Metropolitliği’ne Saygıdeğer Arşimandrit Antonios Saad’ı, Hımıs Metropolitliğine de Saygıdeğer Birleşik Arap Emirlikleri Episkoposu Grigorios Khoury’i seçti. Toplantıda, Metropolitlerin Kutsal Antakya Kilisesine hayırlı olması temennisinde de bulunuldu.

10. Yuhanna’nın önderliğindeki Kutsal Sinod 21 Ekim 2023 tarihinde ise Patrik Yardımcı Episkoposu olacak ismi belirledi. Patrik Yardımcı Episkoposluğuna Arşimandrit Dimitri Mansur, ‘Karra Episkoposu’ unvanı ile seçilirken, Kutsal Antakya Kilisesine hayırlı olsun temennisinde de bulunuldu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakya-patrikhanesinin-kutsal-sinodu-onemli-kararlara-imza-atti/