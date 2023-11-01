Kudüs Ermeni Patrikhanesi, “İnek Bahçesi Anlaşması”nı iptal etti

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 2021 yılında Kudüs’ün Eski Şehir Ermeni Mahallesi’nde bulunan “İnek Bahçesi” mülkünün satışını iptal ettiğini bildirdi. Anlaşma 8 Temmuz’da imzalanmıştı. Bu haberi Kudüs Patrikhanesi’nin temsilcisi olan Rahip Ağan Gogçyan duyurdu.

“İnek Bahçesi”, tarihi Sion Tepesi’nde, Kudüs’ün Ermeni Mahallesi’nin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Kasım 2021’de, İsrail’deki Yüksek Dini Konsey, Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin “İnek Bahçesi” mülkünün kiralanması konusunu görüştü ve bu kararı iptal etmeye çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI