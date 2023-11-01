Azerbaycan, İsrail’in izniyle Ermenistan’a karşı Pegasus casus programını kullanıyor

Ermeni medya uzmanı Samvel Martirosyan, “Pegasus casus programı sadece Apple telefonlarını hedef almadı, şirket telefonların faaliyetlerini inceliyor ve bunlara dayanarak düzenli olarak şu veya bu kişinin telefonunun devlete hizmet eden bir bilgisayar korsanlığı ekibi tarafından saldırıya uğradığına dair bildirimler gönderiyor” dile getirdi.

“İncelediğimiz vakaların çoğu, bunun aslında özel bir İsrail şirketi tarafından oluşturulan ve birçok ülkedeki devlet kurumlarına satılan Pegasus casus programının uygulanması olduğunu gösteriyor. Telefon dinlemenin suçluları tespit etmek için iyi niyetle yapıldığı öne sürülüyor, ancak gerçekler çeşitli diktatörlük rejimlerinin bu programı siyasi topluma karşı kullandığını gösteriyor.” dedi.

Samvel Martirosyan’a göre Pegasus casusluk programının en önde gelen kullanıcılarından biri, bu programı yalnızca sadece kendi ülkesindeki suçlulara değil, politikacılar, şehir yönetimi temsilcileri ve gazetecilerden oluşan 1.000’den fazla hedefe karşı kullanan Azerbaycan’dır.

Ona göre sadece kendi verilerine göre değil, aynı zamanda büyük bir uluslararası araştırma ekibinin verilerine göre Azerbaycan aslında İsrail hükümetinin izniyle Ermenistan’a karşı siber silah kullanıyor. “Askeri ihracat sayılıyor ve izinsiz ülkelere satılmıyor” sözlerine ekledi.

Bu arada uzman, her virüsün oldukça fazla paraya mal olduğunu belirten Martirosyan, “Bir virüsün maliyeti 20.000 ila 60.000 dolar arasındadır” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI