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19 Yaş Altı Ermenistan Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg takımını yendi

2023-10-31

30 Ekim’de, 19 Yaş Altı Kadın Avrupa Şampiyonası elemelerinin son turunda Ermenistan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Lüksemburg 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımıyla karşı karşıya geldi ve 1-0’lık skorla galibiyet elde etti.

Maçın tek golü, milli takımımız adına Lusine Kostanyan, 40. dakikada attı. Grubun diğer maçında ise Kuzey Makedonya ve Ukrayna takımları karşı karşıya geldi. Ukrayna takımı, 2-1’lik skorla galibiyet elde ederek turnuvanın galibi oldu.

Son turun ardından grup tablosu şu şekilde:

Ukrayna – 9 puan

Kuzey Makedonya – 6 puan

Ermenistan – 3 puan

Lüksemburg – 0 puan

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/31/Ermenistan-kadın-milli-futbol-takımı-Lüksemburg/260456

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