19 Yaş Altı Ermenistan Kadın Milli Futbol Takımı, Lüksemburg takımını yendi

30 Ekim’de, 19 Yaş Altı Kadın Avrupa Şampiyonası elemelerinin son turunda Ermenistan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Lüksemburg 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımıyla karşı karşıya geldi ve 1-0’lık skorla galibiyet elde etti.
Maçın tek golü, milli takımımız adına Lusine Kostanyan, 40. dakikada attı. Grubun diğer maçında ise Kuzey Makedonya ve Ukrayna takımları karşı karşıya geldi. Ukrayna takımı, 2-1’lik skorla galibiyet elde ederek turnuvanın galibi oldu.
Son turun ardından grup tablosu şu şekilde:
Ukrayna – 9 puan
Kuzey Makedonya – 6 puan
Ermenistan – 3 puan
Lüksemburg – 0 puan
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/31/Ermenistan-kadın-milli-futbol-takımı-Lüksemburg/260456
İlk yorum yapan siz olun