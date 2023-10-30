Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hahambaşı Rav İsak Haleva ile fotoğrafı gündem oldu

Beştepe’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın ellerini Erdoğan’ın omzuna koyduğu anlar gündem oldu.

DUVAR – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resepsiyon verdi.

Resepsiyona toplumun çeşitli kesimlerinden isimler de davet edildi. Erdoğan davetlilerin tümüyle tokalaşırken, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın ellerini Erdoğan’ın omzuna koyduğu anlar gündem oldu. Haleva’nın tebrik sırasında Erdoğan’a bir süre bir şeyler anlattığı ve bu sırada ellerini Erdoğan’ın omzuna koyduğu görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları o anları paylaşırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, “Sevgi gösterisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık vermedi” yorumunu yaptı.(HABER MERKEZİ)

Türkiye Yahudileri Hahambaşısı İsak Haleva’nın sevgi gösterisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık vermedi ! pic.twitter.com/RYKVGhaInk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 29, 2023

https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskani-erdoganin-hahambasi-rav-isak-haleva-ile-fotografi-gundem-oldu-haber-1644897