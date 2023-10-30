ARARAT Müzesi, World Travel Awards ödülüne layık görüldü

ARARAT Müzesi, üst üste ikinci yıl, prestijli World Travel Awards’ta (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın Brandy Distillery Tour 2023 ödülüne layık görüldü.

ARARAT Müzesi, 2022 yılında bu alandaki mükemmelliğini gösteren iki ödül kazandı; ilk olarak 2022’DE Avrupa’nın En İyi Brendi İçki Fabrikası Turu (Brandy Distillery Tour) olarak tanındı ve ardından aynı kategoride Dünyanın En İyi Brandy Distillery Tour 2022 ödülünü kazandı.

‘World Travel Awards’ 1993 yılında seyahat, turizm ve konaklama endüstrilerinin tüm kilit sektörlerinde mükemmelliği kabul etmek, ödüllendirmek ve kutlamak amacıyla kurulmuştur. Bugün, ‘World Travel Awards’ markası küresel olarak sektördeki mükemmelliğin nihai damgası olarak kabul edilmektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/30/ARARAT-Müzesi-World-Travel-Awards-ödülü/260372