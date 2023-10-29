Yeni Ermeni Piskopos Erbil’de ilk ayni yönetti

Erbil (Rûdaw) – Irak Ermeni Ortodoks Kilisesi Piskoposu Archimandrite Oshagan Gulgulian için başkent Erbil’de bir tanıtım töreni düzenlendi. Gulguliyan ilk ayinini de Erbil’de gerçekleştirdi.

Irak’ta, Ermeni Ortodoks cemaatine 42 yıl sonra atanan piskopos Archimandrite Oshagan Gulgulian ilk aynini başkent Erbil’de yönetti.

Rûdaw’a konuşan Gulgulian, “Bu çok önemliydi, bana güç ve destek verdi. Ermenilere de söyledim, yeni neslin Ermeni dua ve şiirlerini güzelce okuduklarını görmek bana onların örf, adet ve kimlikleriyle iyi bir ilişkileri olduğu hissini verdi. Bunun için çok ama çok minnettarız” dedi.

Ermeni Ortodoks Kilisesi kurallarına göre piskopos seçimi her dört yılda bir yapılıyor. Ancak Irak’ta 42 yıldır aday olmadığı için seçim yapılamıyordu. Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimin ardından bir yıl beş ay geçti ancak Oshagan Gulgulian henüz yeni Ermeni cemaatinin yeni piskoposu olarak atandı.

Kürdistan Bölgesi eski milletvekili İrwant Nisan Markos “İki hafta önce Ermenistan’daydık. Dünyada Ermeni cemaatinin piskoposu, beş piskopos atadı, bunlardan biri de Irak ve Kürdistan için atanan Gulgulian oldu. Bu, Kürdistan’da göreve başlayan ilk aziz ve bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Ermeni toplumu, Orta Doğu’nun içinde bulunduğu bu hassas ve istikrarsız dönemde kendileri için yeni piskoposun atanmasını önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Zaho’daki Ermeni cemaatinin başkanı Dawa Mard Yusyan, “Irak ve Kürdistan’daki Ermeni toplumu adına çok mutluyuz. Bu tören Kürdistan’da uzun yıllardan sonra ilk kez yapılıyor” dedi.

Ermeni Ortodoks Kilisesi istatistiklerine göre 4 bini Kürdistan Bölgesi’nde olmak üzere Irak’ta yaklaşık 10 bin Ermeni yaşıyor.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/291020231