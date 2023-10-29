Yağmur Atsız hayatını kaybetti

Yazar ve gazeteci Yağmur Atsız, Almanya’nın Köln kentinde vefat etti. Irkçı Nihal Atsız’ın oğlu olan Yağmur Atsız, “Irkçılığı reddediyorum” demişti.

DUVAR – Yazar, şair ve gazeteci Yağmur Atsız, Almanya’nın Köln şehrinde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Atsız, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası rahatsızlığı nedeniyle uzun süre önce yazılarına son vermişti. Irkçı Hüseyin Nihal Atsız’ın oğlu olan Yağmur Atsız, “Irkçılığı reddediyorum. İnsanların soylarıyla soplarıyla ilgilenmem” demişti.

Yağmur Atsız’ın vefat haberini kardeşi Türkolog Buğra Atsız duyurdu.

Buğra Atsız paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Saat 05.30’da ağabeyim Yağmur Atsız’ın, Almanya’nın Köln şehrinde sabahın erken saatlerinde vefat ettiği haberini aldım. Bir Atsız daha zamanın ötesine kaydı.”

‘BABAM KAFATASÇI DEĞİLDİ, KATI MİLLİYETÇİ FİKİRLERİNE KATILMADIM’

Yağmur Atsız, Türk ırkçılığının önde gelen isimlerinden biri olan babasıyla ilgili, “Nihal Atsız’ın ırkçı olduğunu kabul ediyor musunuz? Kafatasçı mıydı?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Babamın ırkçılığı konusunda bir şey söylemiyorum. Ama kafatasçı değildi. Onun kafatasçı olduğunu iddia edenler, benim yazımdan yola çıktıklarını söylüyorlar. Ben ironik olarak, “Evet, Atsız kafatasçıydı. Herkesin kafatasını ölçer, hatta rapor yazardı” dedikten sonra, işin aslını anlatıyorum. Irkçı temayülleri olmakla birlikte kafatası ölçmek, kan tahlili yapmak gibi şeylerden katiyyen hoşlanmazdı, gülünç bulurdu. Hatta dalga geçmek için hafsala denen aletle insanların kafatasını ölçmeye başladı. Bunu da ciddiye alanlar oldu. Yazımın sadece bir bölümünü alınca, ciddiymiş gibi oluyor. Irkçılık başka, kafatasçılık başka. Yoksa ben, Atsız’ın katı milliyetçi fikirlerine katılmadığımı yazdım.

‘GÖRÜŞLERİME UYMAYAN BİR MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI’

“Babanızdan bu kadar farklı görüşlere sahip olmanızı neye bağlıyorsunuz?” sorusuna ise Yağmur Atsız şöyle yanıt vermişti:

“Bir kere ırkçılığı reddediyorum. İnsanların soylarıyla soplarıyla ilgilenmem. Babam Nihal Atsız, Ziya Gökalp milliyetçiliğinin varisiydi, görüşlerime uymayan bir milliyetçilik anlayışına sahipti. O ekol bizi Orta Asya’ya bağlıyor. Ben, aidiyetimizi Osmanlı-Selçuklu medeniyetine bağlayan Yahya Kemal ekolüne mensup addederim kendimi.”

Yağmur Atsız, 29 Şubat 2012 tarihinde Star gazetesinde ‘Ben Ermeniyim!’ başlıklı ses getiren bir yazı kaleme almıştı. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/yagmur-atsiz-hayatini-kaybetti-haber-1644800