Jewish Voice for Peace ateşkes için acil oturma eylemi yapıyor

Jewish Voice For Peace Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi için ABD’deki tarihi eylemlerine devam ediyor. Grup, New York’taki Grand Central İstasyonu’nda acil oturma eylemi başlattı.

İsrail’in savaşı genişlettiği, çıkan haberlerde Gazze ile iletişimin kesildiği bilgisi yer alırken kimi kaynaklarda kara harekatının başladığı bildiriliyor. Kara herekatının bu zamana kadar yaşanan bombardıman sonucu gerçekleşen binlerce sivilin ölümüne ek olarak binlerce insanın daha öldürülmesine yol açacağı konusundaki uyarılar tüm dünyada geniş kitlelerce düzenlenen eylemlerde yer alıyordu. Savaşın başlamasından bu yana iki hafta içinde 7.000’den fazla Filistinli ve 1.400 İsrailli hayatını kaybetti.

Jewish Voice For Peace’nin düzenlediği bu son eyleme binlerce kişi katıldı. Grubun X hesabından yapılan paylaşımda büyük harflerle “ŞU ANDA NYC’NİN GRAND CENTRAL İSTASYONUNDA: BİNLERCE YAHUDİ VE MÜTTEFİKLERİ GAZZE’DE ATEŞKES TALEBİYLE ACİL OTURMA EYLEMİ YAPIYOR. BÜYÜK YOLCU SALONUNU ELE GEÇİRİYORUZ. ADIMIZA BİR SOYKIRIM YAPILMASINA İZİN VERMEYİ REDDEDİYORUZ. ŞİMDİ ATEŞKES! BİR DAHA KİMSE İÇİN ASLA!” yazıldı.

If Not Now isimli Yahudi progresif grup da “Ateşkes sağlanana, rehineler güvenli bir şekilde iade edilene ve Gazze kuşatması sona erene kadar durmayacağız.” dedi.

Jewish Voice For Peace’nin X hesabından yaptığı paylaşımlara göre şu anda tutuklanmalara rağmen ateş kes çağrısı devam etmekte.

