İzmir Etz Hayim Sinagogu’na Antisemit Saldırı

GÜNCELLENDİ – Avlaremoz’a gelen bilgiye göre 28 Ekim cumartesi sabahı İzmir’de Etz Hayim Sinagogu’na ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Etz Hayim Sinagogu’nun kapısının bulunduğu giriş cephesine kırmızı sprey boyayla ‘Katil İsrail’ yazıldı. Ayrıca sinagogun kapısı ve yanında bulunan açıklama plakaları da kırmızı sprey boyayla karalandı.

Saldırıyı düzenleyen kişi suçüstü yakalandı. Güvenlik kameralarından yapılan kontrolün ardından savcılığa sevk edildi.

Etz Hayim Sinagogu aktif olarak ibadete açık değil ancak etkinlik merkezi olarak kullanılıyor. İsrail – Hamas savaşının başlamasıyla artan güvenlik kaygısı sebebiyle İzmir’de de İstanbul’da olduğu gibi tüm etkinlikler iptal edilmişti.

Etz Hayim Sinagogu’nun duvarında kırmızı sprey boyayla çizilenlerin devamı

https://www.avlaremoz.com/2023/10/28/izmir-etz-hayim-sinagoguna-antisemit-saldiri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=izmir-etz-hayim-sinagoguna-antisemit-saldiri