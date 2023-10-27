Hindistan, Ermenistan’a yeni silah sevkiyatı konusunu değerlendiriyor

The Economic Times gazetesinde yer alan habere göre Hindistan, Ermenistan’a yeni silah sevkiyatını olasılığını değerlendiriyor.

“Hindistan, ilk paketini geçen yıl başarılı bir şekilde teslim edilmesinin ardından, Güney Kafkasya’daki stratejik müttefiki Ermenistan’a yeni silah tedarik etmeyi düşünüyor.”

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’dan üst düzey bir yetkilinin Yeni Delhi’ye gelerek bu konuda görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Gazete, Hindistan’ın Ermenistan için güvenilir bir silah tedarikçisi haline geldiğini vurguluyor.

Yeni sevkiyat ile ilgili henüz bir ayrıntı yok, ancak gazetenin belirttiği gibi isminin açıklanmasını istemeyen Ermeni gözlemciler, yeni paket Azerbaycan ile bir çatışma durumunda caydırıcı olacak ekipmanlar içerebileceğini söylediler.

Hindistan’ın Ermenistan’a sağladığı son silah sevkiyatında Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar silahları, roketler ve diğer mühimmatlar yer alıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI