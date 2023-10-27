Ermernistan Azerbaycan’dan gelen doğalgaz boru hatlarını yeniden inşa etmeye hazır

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Hakob Vardanyan, Tiflis’te başlayan “İpek Yolu” uluslararası konferansı sırasında, politik meselelerin çözülmesinin ardından Azerbaycan’dan gelen doğalgaz boru hatlarını yeniden inşa etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Sputnik Armenia’nın bildirdiğine göre, Vardanyan Sovyet döneminde Ermenistan’a Azerbaycan’dan doğalgaz tedariki konusunda tecrübenin var olduğunu ifade etmiştir.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Önceden Azerbaycan’dan doğalgaz alıyorduk, oradan 3 büyük doğalgaz boru hattı ile bağlantılıydık, şimdi ise politik sorunlar çözülürse bunları yeniden inşa edebiliriz. Aynı zamanda Azerbaycan’dan Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı için transit bir ülke olabiliriz. Aynı şey elektrik için de geçerli. Bu altyapıları inşa etmeye ve yenilemeye hazırız. Bu, bölgenin enerji çeşitlendirmesini değiştirebilir.”

Bakan Yardımcısı, Ermenistan’ın bölgenin merkezinde bulunmasından dolayı, doğu ve batı ülkeleri ile sınırların açılmasının büyük fırsatlar sunabileceğini vurguladı. Vardanyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’dan Türkiye’ye elektrik enerjisi ihracatı ve taşımasında, aynı zamanda ters yönde de rol oynayabileceğini belirtti. Vardanyan’a göre, Ermenistan bu iki ülkeye elektrik enerjisi ihraç edebilir. Bakan Yardımcısı, Ermenistan’ın Azerbaycan ve Türkiye için en kısa ve hızlı koridor olduğunu, aynı zamanda bunun Gürcistan ve İran için de geçerli olduğunu ekledi.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Nikol Paşinyan, Tiflis’te düzenlenen “İpek Yolu” uluslararası konferansına katıldı, “Barış Kavşağı” projesini ve prensiplerini tanıttı. Şu anda Azerbaycan ile barış ve ilişkilerin düzenlenmesine yönelik bir anlaşma taslağı üzerinde çalıştıklarını ve bu sürecin yakın aylarda başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/27/Ermernistan-Azerbaycan-doğalgaz-boru-hatlarını/260214