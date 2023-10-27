Depremde yıkılan kilise, tadilat bekliyor

Batman Merkeze Batman Merkeze 19 kilometre uzaklıktaki 1500 nüfuslu Yenipınar (Kewerzo) Köyünde bulunan binlerce yıllık tarihi kilise, restore edilmeyi bekliyor.

CAMİ VE KİLİSE AYNI KÖYDE…

Batman Merkeze bağlı Kewerzo Köyünde cami ve kilise, bir arada bulunuyor. Kewerzo Köyünün en yüksek noktasında bulunan ve tarihi geçmişi henüz bilinmeyen kilise, 6 Şubat depremlerinde zarar gördü. Kilisenin kolon ve duvarları, depremde yıkıldı. Köylüler, bugüne kadar kilisede bakım ve onarım yapılmadığından yakındı. Tarihi kilise için proje hazırlandığı ancak projenin akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten köylüler, kilisenin onarılarak turizme kazandırılmasını istiyor. (Bayram Ayhan)

https://www.batmansonsoz.net/haber/depremde-yikilan-kilise-tadilat-bekliyor-65909.html