Paşinyan, Tiflis’te ‘Barış Kavşağı’ projesinin 4 ilkesini sundu: “Yollar olmadan barış inşa etmek çok zor olur”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen “İpek Yolu” uluslararası konferansında Ermenistan’ın iki komşuyla yolların kapalı olması durumunun, ilişkilerin karmaşıklaşmasının oldukça açık bir işaret olduğunu ifade etti.

Yolların olmadan barış inşa etmek çok zor olur, diyen Paşinyan Güney Kafkasya bölgesinin kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Başbakan’a göre, bu nedenle Ermenistan Hükümeti “Barış Kavşağı” projesini geliştirdi ve bu, barış gündeminin önemli bir parçasıdır. Paşinyan, projenin temel anlamının, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran arasındaki iletişimi geliştirmek olduğunu belirtti ve bu iletişim yollarının, karayollarının, demiryollarının, boru hatlarının, kabloların ve enerji iletim hatlarının onarımı, inşası ve işletilmesi yoluyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

Başbakan, bu yolların açılmasının hem demiryolu hem de karayolu taşımacılığıyla Hazar Denizi’ni Akdeniz’e bağlayan kısa ve etkili bir rota haline geleceğini söyledi.

Nikol Paşinyan, bu projenin bölgemizdeki tüm ülkelere büyük fayda sağlayacağını belirtti. ‘Barış Kavşağı’ ilkelerini vurgulamayı önemli buldu:

Tüm altyapı, otoyollar, demiryolları ve hava yolları, boru hatları, kablolar, elektrik iletim hatları dahil, bunları kullanan ülkelerin egemenliği ve yargı yetkisi altında çalışır. Her ülke, kendi topraklarında sınır ve gümrük kontrolünü kendi devlet kurumları aracılığıyla gerçekleştirir ve bu kurumlar aracılığıyla ürünlerin, taşıtların ve insanların geçişlerinin güvenliğini sağlar. Belirtilen altyapı, hem uluslararası hem de iç taşımacılık için kullanılabilir. Tüm ülkeler, birbirlerinin altyapısını eşitlik ve karşılıklılık ilkesine göre kullanır. Bu ilkeye göre sınır ve gümrük kontrolü prosedürlerinde bazı kolaylaştırmalar sağlanabilir.”

ERMENİ HABER AJANSI