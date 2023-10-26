Okul yöneticileri Ankara’da Milli Eğitim Bakanı ile görüştü

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Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) bünyesinde yeni oluşturulan Eğitim Komisyonu, Ankara’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü.

Görüşmede komisyon başkanı ve aynı zamanda Beyoğlu Üç Horan Vakfı Başkanı Aksel Topalyan, Feriköy Okulu ve Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, Bakırköy Dadyan Vakfı Başkanı Mari Yancı ve Pangaltı Mıhitaryan Okulu Kurucu Temsilcisi Talin Ergüneş yer aldı. Görüşmede AKP milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu da hazır bulundu.

Görüşmede Ermeni okullarından temsilciler, okulların son yıllarda artan mali sorunlarını gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre Bakan Tekin ziyaretçilere sıcak bir yaklaşım sergilerken sorunlara çözüm olarak bazı öğretmenlerin MEB tarafından atanması ve maaşlarının ödenmesi gibi bir formül de gündeme geldi.

Heyet, Bakan Tekin’i İstanbul’da bir ERVAB toplantısına da davet etti, Bakan, fırsat bulursa katılacağını söyledi,

Heyet ayrıca Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile de görüştü.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29360/okul-yoneticileri-ankara-da-milli-egitim-bakani-ile-gorustu