İstanbul’da bir sahaf Nazi Almanyası’nı aratmıyor: ‘Yahudiler giremez’

İsrail – Hamas savaşının devamıyla beraber Türkiye’deki antisemitizm de daha görünür hale geliyor. Geçtiğimiz hafta üzerinde ‘İsrailli binemez’ yazan taksi ve çarşıda yere serilen İsrail bayrağından sonra, şimdi hedefte sadece İsrailliler değil bütün Yahudiler var.

25 Ekim 2023 tarihinde elimize ulaşan görsele göre, İstanbul Bozdağan Kemeri Caddesi’nde yer alan Rağmen Sahaf kapısının girişine astığı ve İngilizce – Türkçe iki dilli olarak hazırladığı pankartında: ‘JEWS NOT ALLOWED YAHUDİLER GİREMEZ’ yazmış. Pankartta ayrıca bir İsrail bayrağının üzerine çarpı da konarak görselleştirilmiş.

Rağmen Sahaf’ın bu ayrımcı davranışı sadece yasalara aykırı ve antisemit değil aynı zamanda 1930’ların Nazi Almanyası’nı hatırlatır nitelikte.

1930’ların Nazi Almanyası’nda dükkanına Yahudileri istemeyen bir esnafın astığı pankart

İlgili belediye ve savcılıkların gereğini yaparak bu antisemit pankartı kaldırması, buna benzer antisemit ve ayrımcı pankartların hazırlanıp teşhir edilmesini önlemesi, gerekli cezaların verilmesi ve Yahudilerin ülkede huzurlu bir şekilde yaşaması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

2018 senesinde, 1930’ların Nazi Almanyası’nda Yahudilerin nasıl sistematik ve yasal olarak Holokost’a maruz kaldıklarını anlatmak üzere Nazi Almanyası’ndaki kanunlarları tercüme ederek yayınlamıştık.

https://www.avlaremoz.com/2023/10/26/istanbulda-bir-sahaf-nazi-almanyasini-aratmiyor-yahudiler-giremez/