Avustrya’nın başkenti Viyana’da Ermeni geleneksel kıyafetleri tanıtıldı (Foto)

Kültürel Merkez “Teryan”, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde bir hafta boyunca Ermeni geleneksel kıyafetlerini ve halılarını sergiledi.

Sergi “Geçmişin Geleceği: Kadın Girişimcilerin Haklarının Genişletilmesi ve Ermenistan’ın Geleneksel Sanatının Canlandırılmasına Katkı” başlığı altında gerçekleşti.

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Sergide, Ermeni geleneksel kıyafetlerinin ve onlarla ilişkilendirilen halk el sanatlarının restorasyonu gelecek kuşaklar için zengin kültürel mirasın korunması amacıyla sunuldu.

Açılışta Ermenistan’ın AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Armen Papikyan katıldı ve Ermeni geleneksel kıyafetlerinin ve halılarının Ermeni kültürel mirasındaki özel yerini vurguladı.

Kadın istihdam fırsatlarının genişletilmesini teşvik etme amacını vurgulayarak Büyükelçi, “Terian” Kültürel Merkezi’nin sanat, el sanatları geleneği ve girişimciliği başarılı bir şekilde birleştiren bir örnek olduğunu belirtti.

Aynı zamanda, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ halkına karşı etnik temizliğine de değinerek, Ermeni halkının zorluklar karşısındaki dayanıklılığını simgeleyen ulusal kültürün özel bir misyonu olduğunu belirtti.





https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/26/Avustrya’nın-başkenti-Viyana-Ermeni/260080