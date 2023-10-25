Papa, Paşinyan’a şövalye nişanı verdi

Vatikan’ın Ermenistan Elçisi Başpiskopos Bettencourt, Başbakan Paşinyan’a Vatikan’ın en yüksek nişanlarından biri olarak bilinen Papa Pius IX Büyük Şövalye Nişanı’nı takdim etti.

Ermenistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermenistan’daki diplomatik misyonunu tamamlayan Vatikan Apostolik Elçisi Başpiskopos Jose Avelino Betancourt’u kabul ettiğini bildirdi.

Açıklamada, “Ermenistan ile Vatikan arasındaki bağların güçlendirilmesini teşvik etmek amacıyla Başpiskopos Bettencourt, Başbakanlık Nişanı’nı almış olup, Papa Franciscus tarafından da Paşinyan’a Vatikan’ın en yüksek nişanlarından olan Papa Pius IX’un Büyük Haç Nişanı takdim etmiştir” denildi.

Başbakan, Papa Franciscus’a teşekkür ederek, Ermeni hükümetinin Vatikan ile ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine gösterdiği ilgiyi vurguladı.

1847’de kurulan Pius IX Tarikatı, kiliseye ve topluma üstün hizmet karşılığında şövalyelere veriliyor. Bu nişan, aynı zamanda devlet başkanlarına ve üst düzey hükümet yetkililerine verilen özel bir ödül olarak nitelendiriliyor.

https://www.f5haber.com/dunya/papa-pasinyana-sovalye-nisani-verdi-6525992