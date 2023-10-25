Kanada Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’a karşı olası yaptırımlar gündemde

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Yerevan’da düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan’a karşı olası yaptırımların şimdi masada olduğunu ve Kanada’nın Güney Kafkasya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün saygı görmesini beklediklerini ifade etti.

Kanada’nın Azerbaycan’a karşı yaptırımları düşünüp düşünmediği sorulduğunda Joly, “Yaptırımlar konusunda bu soruyu zaten cevapladım, her şey masada, ancak Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün saygı görmesini bekliyoruz ve bu bizim için kesinlikle izlediğimiz bir konu,” dedi.

“Kanada, Ermenistan’ın bölge içinde barış ve istikrarı teşvik etmek için devam eden çabalarını takdir ediyor. Ancak hepimiz daha fazla şeyin yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kanada olarak çalışmalarımızın bir parçası olarak Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün tamamen saygı görmesini ve güç kullanımı ve tehdidi kullanmama ilkesinin sıkı bir şekilde uygulanmasının önemini teyit ediyoruz. Kanada aynı zamanda, Dağlık Karabağ’dan son zamanlarda yerinden edilen Ermenilerin güvenli dönüşü için insan haklarına saygı gösterilmesini ve Dağlık Karabağ’a engelsiz insani yardımın yeniden sağlanmasını kolaylaştırmak için samimi bir çaba gösterilmesini Azerbaycan hükümetinden talep ediyor,” dedi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki saldırısını “sivillere yönelik haksız bir askeri eylem” olarak nitelendirdi.

Joly daha sonra Çarşamba günü Yerevan’daki Kanada büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

26 Ekim’de Joly, Jermuk’u ziyaret ederek durumu inceleyecek ve zorla yerinden edilmiş ailelerle buluşacak.

Joly, Kanada’nın Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilmiş kişilere yönelik insani yardımını toplamda 3,9 milyon dolar olarak artırdığını açıkladı. Bu, zorla yerinden edilmiş Dağlık Karabağ sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için UNHCR’ye 1 milyon dolar ve ICRC’ye 2,5 milyon dolar ek olarak verilen miktarı içeriyor.

ERMENİ HABER AJANSI