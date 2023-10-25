Irak’ta 42 yıl sonra Ermeni piskopos atandı

Erbil (Rûdaw) – Irak’ta, Ermeni ortodoks cemaatine 42 yıl sonra piskopos atandı.

Ermeni Ortodoks Kilisesi Başkanı Archimandrite Oshagan Gulgulian, yeni Ermeni ortodoks cemaati piskoposu olarak seçilmesinden dolayı “minnettar” olduğunu belirterek, “42 yıl sonra ilk kez seçim yapıldı, çünkü Irak bazı zorluklarla karşı karşıyaydı ve çok fazla aday da yoktu” dedi.

Gulgulian, Irak’taki tüm dini ve etnik gruplar arasında barış çağrısında bulundu ve Ermeni ortodoks cemaatinin ilke ve değerlerine bağlılığını vurguladı.

Lübnan kökenli olan yeni piskopos Oshagan Gulgulian, Irak’taki Ermeni ortodoks cemaatine liderlik edecek. Gulgulian diğer üç aday arasından seçildi.

Rûdaw’a konuşan Irak Ermeni Ortodoks Kilisesi Merkezi Yönetim Komitesi Başkanı Karpet Kaustyan, “Gelişmelere ayak uydurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Genç bir piskoposun varlığı ile yeni fikirlerin mutlaka ortaya çıkacağını düşündük” dedi.

Irak’ta ne kadar Ermeni nüfus var?

2004 yılına kadar Basra’da 350 civarında Ermeni aile yaşıyordu. Halen Basra’da 150’den az Ermeni aile yaşıyor. Geçmişte Musul’da yaşayan 120 Ermeni aileden sadece üçü bugüne kadar kalabildi. Bağdat’taki Ermenilerin sayısı da 6 binden 500’e düşmüş durumda. Bunun nedeni ise art arda gelen savaşlar, istikrarsızlıklar ve etnik azınlıklara karşı süregelen şiddet olayları olarak gösteriliyor.

Haklarını kullanmaktan alıkonulduklarını düşünen Ermeniler, Irak’taki iktidar makamlarına, diğer azınlık grupları gibi kendilerine de parlamentoda sandalye verilmesi yönünde defalarca çağrıda bulundu.

Kürdistan Bölgesi, Irak’ın diğer bölgelerinin aksine, şiddetten kaçan Ermeniler ve diğer azınlık grupları için güvenli bir sığınak haline geldi.

Kürdistan Bölgesi anayasına göre Ermeniler etnik bir unsur olarak kabul ediliyor ve Ermeni dilinde eğitim hakkı sağlanıyor. Kürdistan Parlamentosu’nda da Ermenilerin bir sandalye ile temsil edilme hakkı bulunuyor.

Kürdistan Bölgesi’nde dördü Duhok’ta, biri Erbil’de ve biri de Kerkük’te olmak üzere altı Ermeni kilisesi bulunuyor.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/iraq/251020232