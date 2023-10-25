Azerbaycanlı çevirmen, Vagif Khachatryan’ın sözlerini kasıtlı olarak yanlış tercüme etti

Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Edmon Marukyan, Facebook sayfasında şunları yazdı:

“Daha önce ifade ettiğim gibi, Azerbaycan’daki tüm yargı süreçleri, Vagif Khachatryan’ın yargılandığı mahkeme dahil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne alaycılık, uluslararası normların ihlali ve Azerbaycan’ın üstlendiği tüm taahhütlerin bağlamında tanınmış birer fars olarak kabul edilmelidir.

70 yaşındaki Vagif Khachatryan, tekrar Meşal olaylarına katıldığını reddetti ve Ermenice özür diledi, kelimenin tam anlamıyla orada olmadığını söyledi. “Orada değildim, herkesten özür dilerim, orada değildim” dedi Khachatryan.

Ancak tercüman, Khachatryan’ın sözlerini yanlış bir şekilde Azerbaycan halkından tüm Ermenilerin gerçekleştirdiği suçları için özür dilediği şeklinde aktardı.

Açıkça görülüyor ki adil bir mahkeme, Azerbaycan yönetimi altında yapılamaz, bu nedenle Ermenistan ve Dağlık Karabağ’daki tüm hükümlülerin derhal serbest bırakılması gerekmektedir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/25/Azerbaycanlı-çevirmen-Vagif-Khachatryan-mahkeme/259966