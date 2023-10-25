Almanya’daki Türkler kararlı: Köln Belediyesi kışkırtıcı anıtı kaldıracak!

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Almanya’da Türkler; Cumhuriyet’in 100 yılında Köln’de sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için açıklama yapacak. Türkler Cem Özdemir’in anıta çiçek bırakacak olmasına tepki gösterdi.

Vatan Partisi Temsilciliği’nin çağrısıyla, Türk toplumundan destek alan, Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Ekim günü Köln’de, sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması talebiyle düzenlenecek basın açıklaması ses getirdi. Aynı zamanda engelleme çabaları da gündeme geldi.

Almanya’da hükümet ortağı Yeşiller Partisi’nin Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Milletvekili Berivan Aymaz ve Türkiye’de terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandasından hükümlü Can Dündar ve Deniz Yücel, Köln’de 29 Ekim günü başka bir etkinliğe katılacak. Türk ve yabancı karşıtı yayın yapan ‘Kölner Stadt Anzeiger’ gazetesinin internet sayfasında bu heyetin, Hohenzollern köprüsünün yanında bulunan sözde soykırım anıtına çiçek bırakacaklarını ve “koruyacaklarını” yazdı.

Gazete “Türk aşırı sağcılar ve milliyetçiler Köln’de harekete geçiyor” başlığıyla verdiği provokasyon haberinde, yasal izinleri alınmış basın toplantısını hedef gösterdi.

Kölner Stadt Anzeiger haberinde, 29 Ekim günü sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için yapılacak basın toplantısıyla aynı saatlerde “Cem Özdemir ve Berivan Aymaz, Hohenzollern Köprüsü’ndeki Ermeni soykırımı anıtına çiçek bırakacak. Bir Türk milliyetçisinin liderliğindeki bir grup, öğle saatlerinde aynı yerde anma törenine karşı miting yapacağını duyurdu ve çeşitli milliyetçi Türk sosyal medya sitelerinde miting çağrısı paylaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin devamında “gösteriye başvuran grup, aralarında çeşitli Ditib Cami Derneklerinin ve Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenen aşırı Türk sağcıların da bulunduğu, Köln’deki Türk derneklerinden oluşan ‘Türkinitiativ’in üyesidir. Alman Federal Meclisi’nin resmen soykırım olarak tanıdığı Ermenilere yönelik zulmü reddediyorlar.” dendi.

‘Ermeni anıtını destekleyen aktivistler’ olarak tanımlanan grubun pazar günü gösteriyi düzenleyenlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan gazete, grubun aynı gün öğleden sonra basın açıklamasının yapılacağı saatlerde Hohenzollern Köprüsü’ndeki anma törenine gelip çiçek bırakmak, soykırım kurbanlarının anısını ve anıtını inkarcılarından ‘korumak’ istediklerini yazdı.

‘HİÇBİR KİŞİ, KURULUŞ VEYA MECLİS ERMENİ SOYKIRIMI KARARI VEREMEZ!’

Haberle ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, Yüz binden fazla Türk’ün yaşadığı Köln’de, hukuksuz ve yasadışı bir şekilde 24 Nisan 2023 tarihinde, geçici izin alınmasına rağmen Hohenzollern Köprüsü’nün yanına kalıcı olarak sözde Ermeni Soykırımı Anıtı’nın mahkeme kararıyla Köln Belediyesi tarafından kaldırılacağını söyledi. ‘Kölner Stadt Anzeiger’ gazetesinin basın toplantısını hedef alan “Türk aşırı sağcılar ve milliyetçiler Köln’de harekete geçiyor” ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ermeni soykırımı kararını hatırlatan Yıldırım, hiçbir kurum ve kuruluşun, Cem Özdemir dahil hiçbir kişinin böyle bir soykırım kararı vermeye yetkisinin olmadığı şu ifadelerle vurguladı:

“Türkiye Cumhuriyetini, milletini ve tarihini soykırımcı olarak gösteren bu anıt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tanınmaması anlamına gelir.

AİHM’de görülen Perinçek-İsviçre Davası, 15 Ekim 2015’te sonuçlanmış ve sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı ‘soykırım suçunun hukuken var olabilmesi için yetkili mahkeme kararının bulunmaması nedeniyle, Ermeni soykırımı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığına, hiçbir meclis, kurum ve kuruluşun böyle bir karar alma yetkisinin bulunmadığına’ hükmetmiştir.”

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ AİHM KARARINA DERHAL UYMALIDIR!

Yıldırım açıklamasının devamında “yapılan itirazlar neticesinde anıtın hukuki durumuna Yüksek İdare Mahkemesi’ndeki görülecek davada karar verilecek. AİHM’in kararı en önemli dayanağımızdır, Köln Belediyesi için de, Yüksek İdare Mahkemesi için de kesin ve bağlayıcıdır. AİHM kararı bu kadar açık ve netken Türk milletini ve tarihini soykırımcı ilan eden bu iftira anıtının derhal kaldırılması zorunludur. 100. Yılında Cumhuriyetimizi yine savunuyor, yetkili tüm kurumları ve Avrupa kamuoyunu AİHM kararına saygılı olmaya davet ediyoruz” dedi.

KÖLN HALKININ BARIŞI İÇİN ANITI KALDIRIN!

Köln’deki ‘Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi’ adı altında yürütülen anıt dikme provokasyonuna izin verilerek toplumsal uyum ve barışın da ortadan kaldırıldığına değinen Yıldırım, “Yıllardan beri soykırım yalanını kışkırtanların Türk-Ermeni dostluğunu da hedef aldığını belirtmeliyiz. Biz dost olan iki milletiz. Ermeni soykırımı iddiası emperyalist ve tarihi bir yalandır. Soykırım anıtı gibi provokasyonlara hayır diyoruz. Türk ve Ermeni halklarının kardeşliğini kimse bozamayacak” ifadelerini kullandı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/almanyadaki-turkler-kararli-koln-belediyesi-kiskirtici-aniti-kaldiracak-428691