Yeruşalim’in Katolik Patriği, rehine takasında çocukların eve geri getirilmesi için kendisinin kullanılmasını önerdi.

Hamas’ın elindeki rehine çocukları serbest bırakması için kendisini takasta önermeye hazır olup olmadığı sorulan Kardinal Pizzaballa, ‘‘Çocukların eve dönmesi için her şeyi yapmaya hazırım. Eğer çocuklar özgürlüğe kavuşacaksa, onlar yerine ben rehin tutulabilirim’’ dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, aralarında çocukların da bulunduğu 199 rehinenin Hamas tarafından tutulduğunu bildirdi. Hamas, çatışmaların devam etmesi durumunda rehineleri öldürmekle tehdit etti. Kardinal, rehinelerin serbest bırakılması için çözüm yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Latin Katoliklerin lideri olarak görev yapan Pizzaballa, Hamas ile herhangi bir iletişiminin olmadığını belirtti. Vatikan’ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Vatikan’ın barış için arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi. Kardinal Pizzaballa, Kutsal Topraklarda barış ve uzlaşının sağlanması için dua ve oruç çağrısında bulundu. Kardinal, ‘‘Bu üzüntü ve dehşet zamanında çaresiz kalmak istemiyoruz. Dua aracılığıyla yüreklerimizi Baba Tanrı’ya çevirmeliyiz. Ancak bu şekilde sıkıntılara dayanmak için gereken gücü bulabiliriz’’ dedi.

(Kaynak: Christian Today)

https://haber.sat7turk.com/yerusalim-patrigi-rehine-takasi-icin-kendisini-onerdi/