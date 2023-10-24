İngiltere’de devlet ve kilise arasında Gazze çatlağı. Anglikan Kilisesi: “Acil ateşkes”

İngiliz devlet kilisesi olan Anglikan Kilisesi’nin başındaki Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Kudüs’e gitti, İsrail’in kendini savunma hakkını şerhsiz destek veren resmi İngiliz politikasından ayrılarak Gazze’de derhal ateşkes sağlanması ve İsrail’in sivilleri bombalamasına son verilmesi için acil bir çağrıda bulundu. Çağrıya Kudüs Rum Ortodoks Patriği 111. Theophilos, Latin Patriği Fuad Twai, Ermeni ve Kıpti patrikleri de destek verdi.

Kudüs’ü ziyaret eden Başpiskopos, Kudüs’teki diğer Hıristiyan liderlerle ortak bir çağrı yaptı “Gazze’de yerlerinden edilmiş yüz binlerce sivile hizmet veren yardım kuruluşlarına gıda, su ve hayati tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için acil insani ateşkes” talep etti.

İngiltere’nin devlet kilisesinin liderinin açıklaması, geçen hafta İngiltere’nin Birleşmiş Milletler ateşkes kararında çekimser kalmasını emreden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın politikasıyla doğrudan çelişiyor.

Başpiskoposun patrikler ve Kudüs’teki bazı kiliselerin başkanlarıyla birlikte yaptığı sert ateşkes çağrısı, Gazze savaşı konusunda Britanya’nın siyasi ve dini kurumları arasında eşi benzeri görülmemiş bir çatlağa yol açıyor.

Kilise liderleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gazze’deki Aziz Porphyrios Ortodoks kilisesi yerleşkesinde uyarı yapılmaksızın patlayan İsrail hava saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bunun, diğer son çare sığınaklarına yönelik füze saldırıları sonucunda masum çocukların yaralanması ya da ölmesinin son örneği olduğunu görmezden gelemeyiz. Bunlar arasında, son iki hafta boyunca Gazze’deki yerleşim bölgelerine karşı yürütülen amansız bombardıman kampanyasında evleri yıkıldığı için mültecilerin kaçtığı okullar ve hastaneler de bulunmaktadır. Savaşan tüm taraflara şiddeti azaltmaları, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef almaktan vazgeçmeleri ve uluslararası savaş kuralları çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Cuma günü Hamas iki ABD vatandaşını serbest bırakmış, ertesi gün ise İsrail tarafından iki kişinin daha serbest bırakılmasının engellendiğini iddia etmiş, ancak İsrailliler bunu yalanlamıştı.

https://serbestiyet.com/dis-haber/ingilterede-devlet-ve-kilise-arasinda-gazze-catlagi-anglikan-kilisesi-acil-ateskes-146232/