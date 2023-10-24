Ermenistan ve Fransa arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı

Ermenistan Savunma Bakanı ve Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı ikili işbirliği belgelerini imzaladı. Anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan, Fransa’dan üç GM200 radar istasyonu satın alacak.

Fransa Savunma Bakanı Suren Papikyan, Fransa’ya yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, daha sonra Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Sebastien Lecornu ile görüşme başladı. İkili işbirliğine ilişkin belgelerin imza töreni Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı binasında gerçekleşti.

Toplantıya, Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Hasmik Tolmajyan ile Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decotigny de katıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede savunma alanında Ermeni-Fransız işbirliğinin yanı sıra bölgesel güvenliğe ilişkin konular ele alındı.”

“Eylül 2022 ve bu yılın Haziran aylarında Paris’te yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaların gidişatı özetlendi. Savunma sistemlerinin satın alınması, askeri eğitim, öğretim, deneyim alışverişi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları içeren işbirliğinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar ana hatlarıyla belirtildi.”

Taraflar, mevcut işbirliği düzeyini son derece takdir ettiler ve bunu daha da geliştirmek için yeni çabalar göstermeye hazır olduklarını ifade ettiler.”

Daha sonra Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı’nda ikili iş birliğine ilişkin belgelerin imzalandığı kaydedildi.

Ermenistan’da sivil halkın koruması ve sınırlarının savunulmasını sağlaması için silah alımını resmileştiği belirtildi.

Anlaşmalar çerçevesinde Ermenistan, Fransa’dan üç GM200 radar istasyonu satın alacak.

İki bakan, Fransa’nın Ukrayna’ya da sağladığı üç adet Thales yapımı GM 200 radarının satışına ilişkin anlaşmayı ve Fransa’nın Mistral kısa menzilli hava savunma sisteminin gelecekteki teslimatına ilişkin bir mutabakat zaptını imzaladı.

Fransız bakan Lecornu, Fransa’nın ayrıca Ermenistan’ın kara savunma güçlerini eğiteceğini ve ordunun reform ve modernizasyon çabalarına destek vereceğini söyledi.

Öte yandan Fransız AFP Haber Ajansı, Azerbaycan-Türkiye askeri tatbikatlarına ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bir soru yöneltti. Bakanlık soruya cevaben “Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik olası tehditlere karşı son derece dikkatli.” yorumunda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi: “Dışişleri Bakanı Bayan Catherine Colonna’nın defalarca ifade ettiği gibi, Fransa, Ermenistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek her türlü girişime karşı son derece dikkatli olacaktır.”

Agos