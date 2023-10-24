“Avrora” kurucusu Afeyan ve aile vakfından, yerlerini terk etmek zorunda kalan Karabağlılara yardım

İnsani inisiyatifi “Avrora”nın kurucu ortağı Nubar Afeyan ve Afeyan Vakfı’nın eş başkanı Anna Afeyan, Eylül ayında Azerbaycan’ın saldırısının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Artsakh vatandaşlarına yardım etmek amacıyla 2 milyon ABD doları sağlayacaklarını açıkladılar. Bu bağış, daha önce 2020 yılındaki savaşın ardından Artsakh halkını destekleyen “Avrora” ile işbirliği yaparak “Afeyan” Vakfı tarafından sağlanacak. Bu son finansal destek, temel ihtiyaçların karşılanması, tıbbi ve sosyal psikolojik destek, uzun vadeli eğitim fırsatlarının yaratılması dahil olmak üzere çeşitli alanlara yönlendirilecektir.

“Afeyan” Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Artsakh halkı aylarca terörize edildi, kendi evlerinde saldırıya uğradı ve ardından gece ortasında zorla yerlerinden edildi” deniyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre her mülteci, Ermenistan’a onurlu bir yerleşim hakkına sahip olmalı.

2020 yılı Eylül ayında Artsakh’a karşı savaştan sonra “Avrora” İnsani İnisiyatifi, ciddi bir insani krizle karşılaşan yerel halkı desteklemek amacıyla “Avrora Artsakh” programını uyguladı. Gıda, barınak ve giysi gibi ihtiyaçları olan malzemelerle birlikte temel ilaçlar ve yaşamsal öneme sahip malzemeler temin edildi. Proje 2023 yılına kadar devam etmektedir. Şimdi de “Avrora” İnsani İnisiyatifi, yerel ve uluslararası 70 iş ortağı tarafından yürütülen 93 projeyi desteklemek için 2.2 milyon ABD doları tahsis etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/24/Avrora-Nubar-Afeyan-Karabağ-Ermenileri/259855