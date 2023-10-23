Ünlüler Kim Kardashian’ın doğum gününde bir araya geldi

Ermeni asıllı ABD’li sosyetik güzel Kim Kardashian’ın 43’üncü doğum günü büyük bir partiyle kutlandı.

Televizyon programları ile tanındıktan sonra moda ve girişimcilik üzerine de uzmanlaşan ve kendi markasıyla ABD’nin en popüler isimlerinden biri olan Kim Kardashian, 43’üncü yaş gününü yakın arkadaşları ile Beveryl Hills’te kutladı.

Kardashian’ın doğum günü pastasında kapağına çıktığı dergi yer aldı.

Kardashian’ın Funke isimli lüks restoranda düzenlediği partiye ise yıldızlar akın etti. Manken Hailey Bieber, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump partiye katılan ünlü isimlerden bazılarıydı.

Cuma günü gerçekleşen partide çekilen fotoğrafları bugün kişisel Instagram hesabından paylaşan Kardashian’a beğeni yağdı. 364 milyon takipçisi olan Kardashian’ın doğum günü partisine kardeşleri, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner da katıldı.

Kardashian’ın yakın arkadaşları partide boy gösterdi.

“Arkadaşlar konusunda turnayı gözünden vurduğum için çok şanslıyım” mesajını paylaşan Kim Kardashian, “Bu kızlara arkadaşlarım diyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadesini kullandı.

Davetliler Kim Kardashian’ın yüzünün yer aldığı karton maskeler taktı.

Kardashian’ın doğum günü partisine hamile olan kardeşi Kourtney Kardashian ise katılmadı. Kim Kardashian doğum günü partisinde bedenini saran ve yandan bağlamalı kırmızı bir elbise tercih etti.

Kardashian’ın doğum günü pastasının üzerinde ise Fortune dergisinin kapağı yer aldı. Ekonomi dergisinin kapağına kısa bir süre önce çıkan Kardashian “Dünyanın en güçlü 100 kadını” listesinde yer almıştı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/unluler-kim-kardashianin-dogum-gununde-bir-araya-geldi/