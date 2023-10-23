Milletvekili Markar Esayan, Vefatının 3. Yılında Anıldı

Merhum, Milletvekili Markar Esayan, vefatının 3. yılında kabri başında, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II riyasetinde düzenlenen törenle anıldı.

22 Ekim Pazar günü, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda 25-26-27. dönem İstanbul Milletvekili Markar Esayan’ın kabri başında bir anma töreni düzenlendi.

Vefatının 3. yılı sebebi ile düzenlenen Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) törenine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. riyaset ederken, Başrahip Zakeos Ohanyan, Peder Şirvan Mürzyan, Diyakos Armenak Kazancıyan, kıdemli okuyucu Artür Bağdasaryan, Markar Esayan’ın ablası, kızkardeşi, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Haçik Canel ve sevenleri katıldı.

Tören Rab’bin Duası ile başladı, ardından Hokehankisd duaları okundu, İncil Okuma parçasını Peder Şirvan okudu. Daha sonra Patrik Sahak II, kısa bir konuşma yaptı ve ardından kutsama duasını okudu, hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ile tören son buldu.

Konuşmanın ardından başta Patrik Sahak II olmak üzere tüm törene katılanlar Kardeşlerine taziyelerini sunup ayrıldılar.

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