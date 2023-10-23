İran’da Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: ‘Fidan da katılacak’

DUVAR – İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün İran’ın başkenti Tahran’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek. Toplantının gündeminde, iki ülke arasında barış anlaşmasına giden süreç yer alacak.

‘BATI ÜLKELERİNİN MÜDAHALESİ OLMADAN GÖRÜŞMEK İSTEDİ’

Görüşme, Azerbaycan’ın eylül ayında Karabağ’a başlattığı askeri operasyonun ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının ilk görüşmesi olacak.

Reuters haber ajansının IRNA’dan aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ülkelerin ‘bölgeden olmayan ülkeler ile Batı ülkelerinin müdahalesi olmadan’ bölgesel konuları ele almak istediğini belirtti. Rusya’nın Interfax haber ajansı da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ‘Azerbaycan-Ermenistan’ görüşmesi için Tahran’a gideceğini aktardı.

PUTİN’DEN ‘MOSKOVA EV SAHİPLİĞİ YAPSIN’ ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ekim’de Kırgızistan’a yaptığı ziyarette Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri hakkında da konuşmuş, Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu hakkında da değerlendirmede bulunarak, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerine başkent Moskova’da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül’de yaptığı açıklamada, Karabağ’a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ’da ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti.

Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ’da iki görüşme yapılmış, Karabağ’daki yönetim 28 Eylül’de bir açıklama yaparak yönetimin varlığına 1 Ocak 2024’ten itibaren son verileceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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