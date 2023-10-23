İran Ulaştırma ve Şehirleşme Bakanı: “Azerbaycanlı yetkililerle görüşmelerde Zangezur Koridoru’na karşı olduğumuzu belirttik”

İran’ın Ulaştırma ve Şehirleşme Bakanı Mehrdad Bazrpash, bugün Yerevan’da gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Zangezur Koridoru’na karşı olduklarını” ve bu tutumlarını farklı Azerbaycan yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sırasında ifade ettiklerini belirtti.

“Zangezur Koridoru’na katılmadığımızı daha önce de ifade ettik ve farklı Azerbaycan yetkilileriyle görüşmeler sırasında da bu konuyu dile getirdik. Politikamız Kafkasya’da barışa dayalıdır ve yabancı müdahaleyi kınarız. Bölgenin ülkelerinin kendi en iyi kararları alabileceğine inanıyoruz. Her zaman Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü destekledik ve bunu sürdüreceğiz. İki ülke arasında oluşturulan altyapılar, komşu ülkeler arasındaki istikrarlı barışa katkıda bulunmaktadır.” – dedi İran’lı Bakan.

ERMENİ HABER AJANSI