Fatih Altaylı’dan Diyanet’e bağlı kurumlarda yaşanan istismar vakaları için Erbaş’a çağrı

Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulunarak, Başkanlığa bağlı kurumlardaki çocuk istismarı vakaları için inceleme başlatılmasını talep etti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Şanlıurfa’da Akçakale Müftüsü Halil Birlik’in 12 yaşında bir çocuğu cinsel istismara bıraktığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na ‘inceleme’ çağrısında bulundu.

Altaylı bugünkü yazısında, “Gün geçmiyor ki, bu saydıklarımdan birinde bir ‘cinsel saldırı’ bazen kız ama genelde erkek çocuklara yönelik bir cinsel saldırı, bir taciz, tecavüz vakası, bir ırza tasaddi vakası ortaya çıkmasın. Son olarak Şanlıurfa’nın, Akçakale ilesinde müftü evet yanlış okumadınız bir müftü 12 yaşında bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandı” ifadelerini kullandı.

“İNCELENMESİ FARZDIR”

“Bir değil, iki değil, üç değil” diyen Altaylı, şöyle devam etti:

“Sözde dinî eğitim kurumlarında, bunlara bağlı yurtlarda ve artık doğrudan resmî diyanet teşkilatında bunlar oluyor ve bazıları artık saklanamaz hale geliyorsa, bu araştırılmaya değer bir mesele, çözülmesi gereken bir sorundur. Yıllarca kiliseye özgü bir sorun zannedilen bu sorunun, sadece kiliselere değil farklı dinlerin kurumlarında da bir sorun olduğu atık saklanamaz bir durumdur. İncelenmesi farzdır.”

Cumhuriyet Gazetesi