Ermenistan Savunma Bakanı Fransa’ya gitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu’nun daveti üzerine Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, 22 Ekim’de çalışma ziyareti için Fransa’ya gitti.

Daha önce Fransa Savunma Bakanı’nın bir Fransız dergisine verdiği röportajda Ermenistan ile Fransa’nın silah sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalayacağını açıkladığını aktarmıştık.

22 Ekim’de Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanı Sebastien Lecornu, iki ülkenin, Yervan’ın Fransız silahları satın almasına ilişkin anlaşmaları resmileştirmeyi planladığını açıkladı.

Lecornu, Ermenistan’ın halkını koruması ve sınırlarının güvenliğini sağlaması gerektiğini belirterek, “Pazar günü Ermenistan’ın Fransız üreticilerden belirli miktarda silah satın almasını resmileştireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Lecornu, anlaşmanın özellikle Ermenistan hava sahasının korunmasına yardımcı olacağını kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI