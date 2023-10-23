Ermenistan Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

23 Ekim’de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ı Tahran’da kabul etti. Görüşme sırasında Mirzoyan ve Raisi bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

Muhataplar iki komşu ve dost ülkeler arasında karşılıklı saygıya ve iki halkın arasında bin yıllık kardeşliğine dayanan üst düzey siyasi diyaloğun oluşturulduğunu memnuniyetle kaydetti.

İkisi de Ermenistan ve İran arasında farklı alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesinin ve anlaşmaların uygulanmasına yönelik eyleme donüştürülebilir adımların uygulanmasının altını çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/23/Ermenistan-İran/259795