Ermeni kadın satranç oyuncuları Sırbistan’ın Kadınlar 1. Liginde altın madalya kazandı

Ermeni satranç oyuncuları Elina Danielyan ve Lilit Mkrtchyan takımı Sırbistan’ın Kadınlar 1. Liginde altın madalya kazandı.

Ermenistan Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadın satranç oyuncularımız, kadınların uluslararası büyükustası Jovana Raport ve kadınların uluslararası ustaları Adela Velikic ve Jovana Srdanoviç’in de yer aldığı “Crvena Zvezda” takımının bir parçası oldu.”

“Crvena Zvezda” ayrıca 1-7 Ekim tarihleri ​​arasında Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Kadınlar Kulüpler Kupası’nda da bronz madalya kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/23/Ermeni-kadın-satranç-oyuncuları-Sırbistan-Kadınlar-1-Ligi/259715