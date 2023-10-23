Eren Keskin: Savaşa karşı çıkarken dile de dikkat etmeliyiz

Artı Gerçek – Hamas’ın İsrail’e dönük 7 Ekim’de başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısının ardından İsrail-Filistin savaşı devam ediyor. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, saldırıların ardından özellikle Türkiye’de Yahudilere yönelik artan ırkçı ve militarist söylemleri değerlendirdi. Keskin, “Eylemlerin birçoğu, tümüyle Yahudi insanları da hedef alan söylemler taşıyor ve aslında burada antisemitist söylemleri görüyoruz. Biz bunların da çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz” diyerek, “Biz bu savaşa karşı çıkarken, dilimizi çok dikkatli kullanmak zorundayız” dedi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş halinin geçmiş yıllara dayandığını söyleyen Keskin, çatışma sürecine tarafsız yaklaşılması gerektiğini belirtti.

İnsan hakları savunucuları olarak özellikle sivillerin zarar gördüğü tüm eylemlere karşı çıktıklarını söyleyen Keskin, “İsrail devletinin Filistinlilere yönelik politikalarını, insan hakları savunucuları olarak biz her zaman eleştirdik ve her zaman karşısında olduk ama 7 Ekim’de Hamas’ın yaptığı saldırıda sivillere yönelik bir saldırıydı ve bir insanlık suçunu oluşturuyordu. Bu nedenle biz insan hakları savunucuları olarak buna da anında tepki gösterdik” ifadelerini kullandı.

‘YAHUDİ YURTTAŞLAR KORKARAK YAŞAMLARINI DEVAM ETTİRİYORLAR’

İsrail’in özellikle sivilleri hedef alan saldırıları sonrasında Türkiye’de Yahudilere dönük bir linç kampanyasının başlatıldığına dikkat çeken Keskin, şunları söyledi:

“Bugün İsrail Konsolosluğu önünde yapılan eylemlerin birçoğu, tümüyle Yahudi insanları da hedef alan söylemler taşıyor ve aslında burada antisemitist söylemleri görüyoruz. Biz bunların da çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim coğrafyamızda yaşayan Yahudi yurttaşlar var ve bunlar çok korkarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Mesela Yahudi yazar Rifat Bali’nin hiç unutmadığım bir sözü var: ‘Yahudiler Türkiye’de görünmezliği seçerek, hiçbir şekilde kendilerini hissettirmeden korkarak yaşıyorlar.’ O nedenle biz bu savaşa karşı çıkarken, dilimizi çok dikkatli kullanmak zorundayız.”

‘BARIŞ YANLILARIYLA İŞ YAPMAKTAN YANAYIZ’

İsrail saldırılarının bir devlet politikası olduğunu ve bu nedenle saldırılara Yahudi karşıtlığı üzerinden tepki gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Keskin, İsrail’de Türkiye’den çok daha büyük bir barış hareketi olduğunun altını çizdi.

Keskin, “Bu olaydan çok yakın bir zaman önce de İsrailli muhalifler ve barış yanlısı binlerce insan, bizim bugüne kadar başaramadığımız bir şeyi gerçekleştirdiler ve kendi yöneticilerine karşı sokaklara çıktılar. Bunları görmek zorundayız. O nedenle biz insan hakları savunucuları olarak hep barış yanlılarıyla iş yapmaktan yanayız. İsrail’deki barış yanlılarını gözetmeden, tamamen tüm İsraillileri ve Yahudileri hedef alan eylemleri yapamayız ve bunlara karşıyız” şeklinde konuştu.

‘IRKÇILIK DEVLET ELİYLE GÜÇLENDİRİLİYOR’

Türkiye’nin geçmiş tarihinde “ırkçı ve milliyetçi” temelli birçok olayın yaşandığını hatırlatan Keskin, bunların yarattığı sonuçlara değindi. Irkçılığın son dönemlerde yeniden normalleştirildiğini dile getiren Keskin, bu durumun devlet eliyle güçlendirildiğini söyledi. Artan ırkçılığın halklar açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:

“Çok fazla etnik kimliğin ve inanç kimliğinin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmasına rağmen sadece Türk ve Sünni Müslüman kimliği temel alınarak kurulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Bu zaman içinde demokratikleştirilebilirdi ama tam tersine derinleştirildi ve ırkçılara zemin hazırlandı. Örneğin geçen gün Samsun Belediyesi’nde AKP’li bir görevlinin Hitler’i öven konuşması, anında savcıların harekete geçmesi gereken bir konuşmaydı. Tamamen antisemit bir dil kullanarak soykırım yapmış bir insanı savunan bir açıklama yapılıyor. Bugün TCK’nın 216’ncı maddesini barış yanlılarına kullanıyorlar ama aslında halkı kin ve nefrete yöneltmek tam da budur.”

‘IRKÇI VE MİLİTARİST TOPLUM YARATILIYOR’

İktidarın toplumda ırkçı ve militarist dille tek kutuplu bir toplum yaratmayı amaçladığının altını çizen Keskin, “Bizim coğrafyamızda şu anda sadece belli insanların konuşma hakları var. Sadece iktidarı destekliyorsanız özgürsünüz. Onun dışında hiç kimse özgür değil bu coğrafyada. Herkes hakkında davalar açılıyor. Hepimiz cezaevine ya girdik ya girmek üzereyiz ya da adli kontrollüyüz. Hepimiz rehin olarak yaşıyoruz aslında. Hiçbirimiz özgür değiliz ve bu Türkiye’nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmelerle de çelişiyor” dedi.

‘BARIŞTAN YANA TAVIR ALINMALI’

Demokrasi ve insan haklarından yana olan herkesin bu konuda barıştan yana bir tavır alması gerektiğini söyleyen Keskin, “Burada antisemitist söylemleri engellemeye yönelik bir barış çalışması yapmak ve İsrail’de yaşayan Araplar ile İsrail’deki barış yanlılarından yana tavır koyması gerekiyor. Maalesef siyaset bunu yapmıyor. O zaman insan hakları savunucuları ve demokrat insanlara düşüyor bu görev” diye konuştu.(MA)

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