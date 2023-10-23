Arjantin, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen kişiler için Ermenistan’a insani yardım gönderdi

Arjantin, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ermenistan’a insani yardım gönderdi.

Sıcak giysiler, ayakkabılar, çocuk hijyen ürünleri, havlular, elektrikli ısıtıcılar ve diğer malzemelerden oluşan yaklaşık 11 ton insani yardım taşıyan uçak, Zvartnots havaalanına iniş yaptı.

Buenos Aires’ten gelen uçuş, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İbadet Bakanlığı ile Enrique Piñeyro’nun Solidaire Vakfı işbirliğiyle ve White Helmets ajansı tarafından düzenlendi.

ERMENİ HABER AJANSI