Papa Francis, Gazze Şeridi’ne İnsani Yardım Girişinin Devam Etmesi Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

VATİKAN 22 EKİM (SANA) – Papa Francis bugün kuşatma altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin devam etmesi çağrısında bulundu ve İsrail’in Gazze’deki hastane ve kiliseleri bombalamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Papa Francis Pazar günü Aziz Petrus Meydanı’ndaki vaazında şunları söyledi: ‘’Gazze’deki vahim insani durumu düşünüyorum ve Baptist Hastanesi ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin hedef alınmasına üzülüyorum.’’

İki haftayı aşkın süredir İsrail’in saldırganlığına maruz kalan Gazze Şeridi’ne 20 tırdan oluşan ilk insani yardım konvoyu dün ulaşmıştır.

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