Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden ilk röportaj CNN TÜRK’te: İsrail’in Gazze’de vurduğu kiliseyi anlattı

İsrail’in Gazze’de Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi’ni vurması dünyanın gündeminde. Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden ilk röportajı CNN Türk’ten Serdar Korucu yaptı. Patrik Vekili Başepiskopos Nektarios Selalmatzidis, “Kilisemizin kapısı her zaman Hristiyanlara ve Müslümanlara açıktır. Bu haberle çok üzüldük. Bütün Müslüman kardeşlerimizin dualarının onlarla, Gazze’de olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi’ni vurması sonrası kilisenin bağlı olduğu Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden ilk özel röportajı CNN Türk gerçekleştirdi.

https://www.hurriyet.com.tr/video/kudus-rum-ortodoks-patrikhanesinden-ilk-roportaj-cnn-turkte-israilin-gazzede-vurdugu-kiliseyi-anlatti-42349574