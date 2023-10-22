İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 3 kilise zarar gördü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kilise “ciddi” şekilde zarar gördü.

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, abluka altındaki GazzeŞeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 31 caminin tamamen yıkıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu saldırılarda 3 kilisenin de “ciddi” şekilde zarar gördüğü belirtilen açıklamada, iki haftadır devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki konutların yüzde 50’sinin tamamen veya kısmen zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail’in Cibaliya Mülteci Kampı’na saldırısında 11 kişi öldü

Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda Ebu El-Kumsan ailesinin evine düzenlediği saldırıda 11 Filistinlinin öldüğünü, onlarcasının da yaralandığı bilgisi verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı hedef alınan bölgede geniş çaplı hasara yol açtı.

Gazze’deki Vakıflar Bakanlığı da İsrail’in 5 camiyi daha tamamen yıktığını belirterek, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından tamamen yıkılan camilerin sayısının 31’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail’in saldırılarında 4 bin 651 kişi öldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 21 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/israilin-gazze-seridine-saldirilarinda-3-kilise-zarar-gordu-805953.html